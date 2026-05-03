В двух граничащих с Россией странах объявили опасность БПЛА

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

В двух граничащих с Россией странах — в Латвии и Эстонии — объявили опасность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об угрозе в Латвийской республике сообщили представители национальных вооруженных сил на странице в соцсети X.

«Вооруженные силы Латвии информируют о возможной угрозе воздушному пространству в районах Алуксне, Балви, Лудзы, Резекне и Краславы», — говорится в собщении. В ведомстве указали на «повторные случаи, когда иностранный беспилотный летательный аппарат входит в воздушное пространство Латвии». Военные также призвали жителей укрыться в помещениях.

Аналогичное заявление сделали представители МВД соседней Эстонии на своей странице в Faceebok (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Там предупреждения были направлены в районы Выруского и Ида-Вируского уездов.

25 марта на территории Латвии упал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). 29 марта аналогичный инцидент произошел в Финляндии.

