Форвард «Спартака» Заболотный выступил с заявлением насчет употребления допинга

Форвард «Спартака» Антон Заболотный выступил с заявлением насчет употребления допинга. Заявление размещено на странице футболиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. За всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и для получения каких-либо преимуществ», — заявил Заболотный.

Также 34-летний нападающий написал, что его юристы поспособствовали тому, что ему разрешили тренироваться и играть до окончания срока действия контракта со «Спартаком», который намечен на 30 июня 2026 года. «Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность», — добавил Заболотный.

Ранее стало известно, что футболист сдал положительную допинг-пробу. В текущем сезоне Заболотный провел 16 матчей за «Спартак», в которых забил три мяча. Также на его счету два гола в 19 матчах за сборную России.