Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:39, 3 мая 2026Спорт

Заболотный выступил с заявлением насчет употребления допинга

Форвард «Спартака» Заболотный выступил с заявлением насчет употребления допинга
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Мысякин / РИА Новости

Форвард «Спартака» Антон Заболотный выступил с заявлением насчет употребления допинга. Заявление размещено на странице футболиста в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я получил временный запрет на участие в соревнованиях и тренировочной деятельности. За всю свою продолжительную карьеру я никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и для получения каких-либо преимуществ», — заявил Заболотный.

Также 34-летний нападающий написал, что его юристы поспособствовали тому, что ему разрешили тренироваться и играть до окончания срока действия контракта со «Спартаком», который намечен на 30 июня 2026 года. «Разбирательство по моему делу будет продолжено в установленном порядке после сезона, и я намерен доказать свою полную невиновность», — добавил Заболотный.

Ранее стало известно, что футболист сдал положительную допинг-пробу. В текущем сезоне Заболотный провел 16 матчей за «Спартак», в которых забил три мяча. Также на его счету два гола в 19 матчах за сборную России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский и Стармер обсудили «ослабление России»

    Иран обратился к США с предложением

    Заболотный выступил с заявлением насчет употребления допинга

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Мирошник раскрыл масштабы махинаций Миндича и Зеленского

    Мерц резко ответил на вопрос больной раком женщины

    На Украине призвали распустить ТЦК

    Названа возможная причина переворота катера на Москве-реке

    Премьер одной европейской страны отказался спонсировать Украину

    Двух детей госпитализировали с перевернувшегося катера на Москве-реке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok