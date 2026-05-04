Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:57, 4 мая 2026Ценности

Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

Page Six: Миллиардер Безос решил продать яхту «Кору» из-за дорогого обслуживания
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Американский миллиардер Джефф Безос решил продать 127-метровую яхту стоимостью 500 миллионов долларов (37 миллиардов рублей) из-за неожиданной причины. Материал публикует Page Six со ссылкой на анонимный источник.

62-летний предприниматель стал втайне заниматься сделкой по продаже собственной яхты «Кору» из-за дорогостоящего обслуживания на нее. Кроме того, по данным издания, статуя жены Безоса Лорен Санчес в образе русалки на носу корабля стала слишком узнаваемой.

У яхты также имеется вспомогательное судно «Абеона» стоимостью 75 миллионов долларов (5,6 миллиарда рублей). Эксплуатация двух судов обходится в 30 миллионов долларов в год (2,2 миллиарда рублей). При этом входит ли «Абеона» в сделку — информация отсутствует.

Известно, что «Кору» является одной из крупнейших парусных яхт в мире. На ней имеются водометы, предназначенные для отпугивания пиратов.

Яхта была построена по образцу яхты Eos, принадлежащей другу Безоса, миллиардеру Барри Диллеру, но в гораздо большем масштабе, что создало серьезные логистические проблемы.

Джефф Безос приобрел трехмачтовую яхту в 2021 году у нидерландской верфи Oceanco.

В мае 2023 года Безос на собственном корабле сделал предложение журналистке Лорен Санчес. Спустя два года знаменитости сыграли трехдневную свадьбу также с использованием суперъяхты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный Путиным глава кавказского региона сделал заявление

    Названы способы защиты «умной» машины от кибератаки

    Премьеры страны ЕС пристали к Фицо в туалете с вопросами о Путине

    Врач предупредил о способном вызвать острый сепсис деликатесе

    Молодые россияне заинтересовались винными турами в один регион страны

    Москвичей предупредили об опасности

    Раскрыта стоимость роскошного торта Филиппа Киркорова на 59-летие

    В Москве девочка чуть не сожгла себе ухо котлетой

    Детям участника СВО отказали в выплате из-за детали в паспорте

    Турцию назвали нечестным посредником для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok