Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

Page Six: Миллиардер Безос решил продать яхту «Кору» из-за дорогого обслуживания

Американский миллиардер Джефф Безос решил продать 127-метровую яхту стоимостью 500 миллионов долларов (37 миллиардов рублей) из-за неожиданной причины. Материал публикует Page Six со ссылкой на анонимный источник.

62-летний предприниматель стал втайне заниматься сделкой по продаже собственной яхты «Кору» из-за дорогостоящего обслуживания на нее. Кроме того, по данным издания, статуя жены Безоса Лорен Санчес в образе русалки на носу корабля стала слишком узнаваемой.

У яхты также имеется вспомогательное судно «Абеона» стоимостью 75 миллионов долларов (5,6 миллиарда рублей). Эксплуатация двух судов обходится в 30 миллионов долларов в год (2,2 миллиарда рублей). При этом входит ли «Абеона» в сделку — информация отсутствует.

Известно, что «Кору» является одной из крупнейших парусных яхт в мире. На ней имеются водометы, предназначенные для отпугивания пиратов.

Яхта была построена по образцу яхты Eos, принадлежащей другу Безоса, миллиардеру Барри Диллеру, но в гораздо большем масштабе, что создало серьезные логистические проблемы.

Джефф Безос приобрел трехмачтовую яхту в 2021 году у нидерландской верфи Oceanco.

В мае 2023 года Безос на собственном корабле сделал предложение журналистке Лорен Санчес. Спустя два года знаменитости сыграли трехдневную свадьбу также с использованием суперъяхты.

