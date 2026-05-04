Челестини сделал заявление после увольнения из ЦСКА

Челестини после увольнения из ЦСКА заявил, что будет с теплотой вспоминать клуб

Швейцарский тренер Фабио Челестини сделал заявление после увольнения из московского ЦСКА. Текст обращения приводит официальный сайт армейцев.

Специалист отметил, что был счастлив работать в таком клубе. «Вместе с руководством клуба мы, к сожалению, пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена», — заявил Челестини.

Швейцарец добавил, что будет с теплотой вспоминать ЦСКА, его болельщиков и Москву. «И буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах Кубка и чемпионата», — отметил тренер.

Об увольнении Челестини стало известно ранее 4 мая. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.