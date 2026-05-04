Минобороны: ВС РФ предпримут все меры для безопасности празднования Дня Победы

Вооруженные силы (ВС) России предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. В ответ на угрозы украинского политика в Госдуме заявили, что у России есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности Красной площади.

Затем ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов заявил, что Украина увеличивает число атак в преддверии Дня Победы и парада на Красной площади, поэтому ключевой задачей остается не допустить жертв среди мирных граждан.