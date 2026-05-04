18:49, 4 мая 2026

Обвиненный в изнасилованиях младший брат Карла III станет дедом в четвертый раз

Никита Савин
Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Бывший британский принц Эндрю, которого обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних в компании с американским финансистом Джеффри Эпштейном, станет дедом в четвертый раз. Об этом сообщает Us Weekly.

4 мая Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором сказано, что дочь опального младшего брата Карла III беременна. «Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и мистер Джек Бруксбэнк с большой радостью сообщают, что ожидают появления на свет третьего ребенка этим летом», — сказано в сообщении.

У 36-летней принцессы Евгении Йоркской и ее супруга есть двое сыновей — пятилетний Август и двухлетний Эрнест. Пол будущего члена королевской семьи пока не разглашается. Старшая дочь Эндрю, принцесса Беатрис, родила дочь Сиенну в 2021 году.

Принцесса Евгения — младшая дочь опального Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Его несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет Эпштейн заставил ее заниматься с принцем сексом. Брату короля грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала Эндрю отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога. После публикации переписки Эпштейна Эндрю арестовали.

Ранее сообщалось, что после этого принцессы Евгения и Беатрис перестали общаться с отцом. По словам источника издания People, таким образом они пытаются оградить своих детей от скандала.

