Оценены шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов

Шансы «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов оценили коэффициентом 1,66

Букмекеры оценили шансы лондонского «Арсенала» выйти в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Победа «Арсенала» в основное время оценивается аналитиками коэффициентом 1,66, что соответствует вероятности около 57 процентам. Успех испанского «Атлетико» идет за 5,20 (около 19 процентов), а ничья – за 3,90 (примерно 24 процента). Также аналитики повышают шансы «канониров» на выход в финал: с учетом овертайма и серии пенальти проход «Арсенала» доступен за 1,32, тогда как «Атлетико» оценивается за 3,40.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Атлетико» пройдет в Лондоне 5 мая. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

В первом матче команды сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1.