14:10, 4 мая 2026Россия

Появились подробности о летевших на Москву дронах ВСУ

Shot: ВСУ выпустили в сторону Москву дроны «Лютый»
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) модели «Лютый». Подробности об атаке украинских дронов сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, всего на столицу летело восемь вражеских беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили несколько дронов на границе, еще два — на подлете к городу.

ВСУ атаковали Москву в ночь на 4 мая. Мэр Сергей Собянин сообщил о беспилотнике, который попал в дом в районе Мосфильмовской улицы. Сообщалось, что украинские военные использовали для налета дроны FP-1. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жителей не проводилась.

Атакам дронов типа «Лютый» подвергаются и другие российские регионы. Так, в апреле ВСУ ударили дронами этой модели по двум жилым домам в Сызрани, в результате чего в одном из них произошло возгорание, а во втором частично обрушился подъезд. До этого такие же беспилотники атаковали одно из предприятий в Ижевске.

