Шубенков дал совет провалившему допинг-тест футболисту Заболотному

Шубенков посоветовал Заболотному найти источник попадания допинга в организм

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал совет футболисту «Спартака» Антону Заболотному, провалившему допинг-тест. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам легкоатлета, игроку нужно установить источник попадания запрещенного вещества в организм. «Я в свое время нашел саму пилюлю, упаковку от нее, чек из аптеки, фотографировал их, чтобы было видно, что цена на чеке и упаковке совпадает. Показывал рецепт от врача, рассказывал все подробности, кто и для кого это лекарство выписывал», — заявил Шубенков.

Ранее стали известны причины попадания допинга в организм Заболотного. Уточнялось, что на протяжении всей игровой карьеры Заболотный принимает заграничное лекарство для сосудов, о чем постоянно информирует Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). На зимних сборах красно-белых в Турции кто-то из близких купил ему визуально похожий препарат, в котором содержались запрещенные вещества.

В 2021 году Шубенкова оправдали по делу о возможном нарушении антидопинговых правил. По итогам расследования стало известно, что положительный тест на допинг был результатом непреднамеренного проглатывания атлетом остатков лекарств, используемых для лечения члена семьи.

