18:16, 4 мая 2026

Трамп назвал приглашенных на турнир UFC в Белом доме

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт совместно с президентом США Дональдом Трампом в эфире Fox News назвали приглашенных на турнир в Белом доме.

Ожидается, что большую часть билетов Трамп намерен отдать военнослужащим, подчеркивая свою поддержку армии и военных структур страны. Отмечается, что для проведения мероприятия возле Белого дома построят временную арену вместимостью около 4300 зрителей.

Глава UFC также отметил, что организаторы турнира бесплатно раздадут 85 тысяч билетов фанатам, которые смогут наблюдать за боями из находящегося рядом парка. На его территории будут установлены большие экраны и сцены.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом ранее объявил Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома.

