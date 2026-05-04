14:27, 4 мая 2026Мир

В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

CENTCOM: Ни один корабль ВМС США не был поврежден в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Meysam Mirzadeh / Tasnim / WANA / Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло сообщения СМИ об атаке иранских сил по американскому кораблю вблизи Ормузского пролива. Об этом командование сообщило в своем аккаунте социальной сети Х.

«Заявление: Иранские государственные СМИ утверждают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) поразил американский военный корабль двумя ракетами. Правда: Ни один корабль ВМС США не был поражен. Американские силы поддерживают проект "Свобода" и обеспечивают военно-морскую блокаду иранских портов», — отмечается в сообщении структуры Пентагона.

Днем 4 мая агентство IRIB сообщило, что Ирану удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

Позже стало известно, что военно-морские силы Исламской Республики атаковали корабль США, который попытался пройти через Ормузский пролив, проигнорировав предупреждения. По данным агентства Fars, две иранские ракеты достигли цели, вследствие чего корабль не смог продолжить движение по маршруту и был вынужден развернуться.

3 мая президент США Дональд Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов под названием «Свобода». По словам главы Белого дома, она должна начаться 4 мая.

