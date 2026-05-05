14:09, 5 мая 2026

Девушка прошлась по Японии в белых носках и показала результат

Екатерина Ештокина

Фитнес-блогер Алена с никнеймом aalenaa.go прошлась по улицам Японии в белых носках и показала результат. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер из Краснодара предстала на видео в джинсах, коричневом топе и бежевой ветровке. При этом она сняла ярко-желтые кроссовки и надела белые носки. «Проверяем популярный миф о том, что в Японии так чисто, что можно ходить по улицам в белых носках. Надеваем только что купленные носки», — пояснила девушка.

Затем Алена, держа кроссовки в руках, пересекла перекресток и прогулялась по тротуарам местных улиц. На размещенных кадрах видно, что носки героини ролика сохранили белизну. «Довольно чистые. А вы что думаете?» — подписала россиянка.

В апреле мастер по ремонту раскрыл тайну исчезновения носков после стирки. Специалист из Бреста показал, что во время работы прибора одежда может попасть в щель между барабаном и резиновой манжетой люка стиральной машины.

