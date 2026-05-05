14:43, 5 мая 2026

Камбэк «Локомотива» в игре полуфинала Кубка Гагарина принес россиянину 8,8 миллиона рублей

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 2,2 миллиона рублей на ничью в основное время шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом». Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на это событие составлял 4,00. «Авангард» на своей площадке вел в счете с преимуществом в две шайбы за 33 секунды до конца основного времени, но затем гости совершили камбэк. Форвард «Локомотива» Максим Шалунов оформил дубль за 22 секунды и перевел игру в овертайм.

Ставка россиянина сыграла. Он пополнил свой счет на 8,8 миллиона рублей.

Встреча прошла в понедельник, 4 мая. «Локомотив» в овертайме одержал победу и сравнял счет в серии — 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле.

