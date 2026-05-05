«Ростех» создал комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов

Госкорпорация «Ростех» создала комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов

Холдинг «Росэл» в рамках линейки «СЕРП» создал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Там отмечается, что новое решение «ориентировано на эффективное противодействие беспилотникам, угрожающим мобильным объектам, когда ключевым фактором становится скорость развертывания комплекса и эффективность подавления сигнала».

«СЕРП-FPV» формирует помехи, позволяющие отражать как одиночные, так и групповые налеты.

В марте 2026 года «Ростех» сообщил, что холдинг «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты автотранспорта, работающего в потенциально опасных зонах, от дронов.

В ноябре госкорпорация рассказала о создании нового антидрона линейки «СЕРП» для защиты мостов от беспилотных летательных аппаратов.