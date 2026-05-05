Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:09, 5 мая 2026Наука и техника

«Ростех» создал комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов

Госкорпорация «Ростех» создала комплекс для срыва массированных атак FPV-дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Холдинг «Росэл» в рамках линейки «СЕРП» создал комплекс «СЕРП-FPV» для срыва массированных атак FPV-дронов. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Там отмечается, что новое решение «ориентировано на эффективное противодействие беспилотникам, угрожающим мобильным объектам, когда ключевым фактором становится скорость развертывания комплекса и эффективность подавления сигнала».

«СЕРП-FPV» формирует помехи, позволяющие отражать как одиночные, так и групповые налеты.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В марте 2026 года «Ростех» сообщил, что холдинг «Росэл» создал устройство «ПРЕС-ВМ» для защиты автотранспорта, работающего в потенциально опасных зонах, от дронов.

В ноябре госкорпорация рассказала о создании нового антидрона линейки «СЕРП» для защиты мостов от беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в столице российского региона в 1000 километров от границы

    Кайли Дженнер с торчащими сосками посетила Met Gala

    Премьер Финляндии сделал заявление об украинских дронах

    Россиянка рассказала об освобождении из рабства в Мьянме

    Южная Корея ответила на призыв Трампа присоединиться к миссии в Ормузском проливе

    Вступление одной страны в НАТО вызвало страх на Западе

    Создатель шпионской сети в российском регионе попал на видео

    Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

    Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток

    Стали известны новые подробности о секс-рабе начальницы крупного банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok