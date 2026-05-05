Шеф Пентагона ответил на вопрос о дельфинах-камикадзе в ВС США

18:00, 5 мая 2026

Шеф Пентагона Хегсет не стал опровергать наличие у США дельфинов-камикадзе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brien Aho / U.S. Navy / Getty Images

Шеф Пентагона Пит Хегсет не стал опровергать наличие у Вооруженных сил (ВС) США дельфинов-камикадзе. Его заявления в ходе брифинга для журналистов приводит РИА Новости.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть наличие у нас дельфинов-камикадзе», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что с 4 мая Штаты начнут процесс сопровождения торговых судов, заблокированных в Ормузском проливе. По его словам, операция, получившая название «Проект Свобода», является «большим шагом в демонстрации доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в течение последних нескольких месяцев».

Вскоре Центральное командование ВС США сообщило, что первые два судна под американским флагом пересекли Ормузский пролив. В иранском Корпусе стражей исламской революции в ответ заявили, что эти утверждения не соответствуют действительности.

