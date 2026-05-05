18:26, 5 мая 2026Россия

В Чувашии ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера после масштабной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). О введении режима ЧС сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям», — написал Николаев.

Он подчеркнул, что для жителей двух зданий, которые получили повреждения при атаке дронов, подготовили места в общежитиях. Кроме того, в регионе развернули три пункта временного размещения. Николаев отметил, что власти окажут семьям погибших и пострадавшим всю необходимую поддержку.

ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. Кроме дронов, Украина, по предварительным данным, могла использовать новейшую ракету «Фламинго». В сети появились первые кадры с мест прилетов — на одном из них запечатлели мужчину в крови, с поврежденной головой, рукой и ногами. Один из дронов влетел в многоэтажку — жертвами атаки стали два человека и еще 32 пострадали.

