Спецслужба рассказала о работе Московского Кремля в День Победы

Территорию Московского Кремля в День Победы закроют для посещения. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), передает агентство «Москва».
9 мая 2026 года посетителей не будут допускать на территорию Московского Кремля. Также не состоится церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО на Соборной площади.
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с речью, которую ожидают не только в России, но и за рубежом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», — отметил он.
По словам Пескова, у главы государства запланирован напряженный график. В День Победы пройдут двусторонние встречи с зарубежными лидерами, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже подтвердил свое присутствие на параде, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.