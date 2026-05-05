Спецслужба рассказала о работе Московского Кремля в День Победы

ФСО: Территория Московского Кремля в День Победы будет закрыта для посетителей

Территорию Московского Кремля в День Победы закроют для посещения. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), передает агентство «Москва».

9 мая 2026 года посетителей не будут допускать на территорию Московского Кремля. Также не состоится церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО на Соборной площади.

Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с речью, которую ожидают не только в России, но и за рубежом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде», — отметил он.

По словам Пескова, у главы государства запланирован напряженный график. В День Победы пройдут двусторонние встречи с зарубежными лидерами, в том числе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже подтвердил свое присутствие на параде, и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.