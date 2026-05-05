В России спрогнозировали действия США по Ирану

«Известия»: Группировка США на Ближнем Востоке по Ирану может активизироваться

Группировка США на Ближнем Востоке может активизироваться против Ирана на фоне выхода танкеров из портов Персидского залива. Об этом пишет газета «Известия».

«Будут применяться самые разные системы радиоэлектронной борьбы, попытки ослепить иранские радары, соответственно, минимизировать его возможность контроля морской обстановки. Кроме того, США будут осуществлять контроль и мониторинг наземной обстановки с помощью беспилотных аппаратов», — прогнозирует военный эксперт Дмитрий Корнев.

По оценке его коллеги Юрия Лямина, даже одиночные удары Ирана по отдельным судам покажут, что американская сторона не способна гарантировать безопасность прохода через Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли, если будут атакованы американские корабли.

Тогда же Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана опроверг утверждения американского военного командования о проходе торговых судов через Ормузский пролив.