Число пострадавших в результате удара ВСУ по Чебоксарам снова выросло

Число пострадавших в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чебоксарам снова выросло — до 37. Это следует из данных, опубликованных Минздравом Чувашии в Telegram.

Жертвами налета числятся два человека. «В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях», — рассказали в ведомстве.

Вопрос оказания медпомощи пострадавшим контролирует глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По словам главы региона, решение принято для мобилизации всех ресурсов и более быстрого оказания помощи.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».