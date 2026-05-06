Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 6 мая 2026Россия

Число пострадавших в результате удара ВСУ по Чебоксарам снова выросло

Минздрав Чувашии: В результате удара ВСУ по Чебоксарам пострадали 37 человек
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Число пострадавших в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чебоксарам снова выросло — до 37. Это следует из данных, опубликованных Минздравом Чувашии в Telegram.

Жертвами налета числятся два человека. «В медицинских организациях республики остаются 11 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях», — рассказали в ведомстве.

Вопрос оказания медпомощи пострадавшим контролирует глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее в республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По словам главы региона, решение принято для мобилизации всех ресурсов и более быстрого оказания помощи.

ВСУ атаковали Чувашию в ночь на 5 мая и продолжили налет в утренние часы. По неподтвержденным официально данным, помимо беспилотников, ВСУ могли использовать новейшую ракету «Фламинго».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины сделали резкое заявление о перемирии с Россией на 9 Мая. Что известно о приостановке боевых действий?

    Россиян предупредили об опасном последствии частого приема обезболивающих

    Российский «Курьер» получил защиту от дронов

    У крупнейшего авиаперевозчика Европы возникли проблемы из-за расходов на топливо

    Раскрыты подробности смертельного наезда байкера на звезду клипа «Девочка-война»

    Москвичам пообещали температуру сильно выше нормы

    Додик объяснил цели европейцев на Украине

    Москвичей предупредили о превышающей норму температуре воздуха

    Нокаутировавший бывшего футболиста сборной России рэпер захотел провести бой с Дзюбой

    Россиянка с сыном решили сделать самогон и едва не погибли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok