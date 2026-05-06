11:27, 6 мая 2026

Экс-сослуживец перешедшего к ВСУ Климова рассказал об изменениях в предателе перед побегом

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Перешедший на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19-летний российский оператор дронов Артем Климов изменился в характере за несколько дней до побега. Об этих изменениях рассказал экс-сослуживец Климова в интервью RT.

«Я в последнее время тоже замечал за ним какую-то агрессию. Он все сам хотел сделать, у него не получалось, и он из-за этого злился. Я говорил: "Что у тебя случилось?". Он все спихивал на то, что у него проблемы с родителями», — поделился экс-сослуживец.

Бывший товарищ Климова признался, что старался не лезть в личную жизнь перебежчика.

Ранее бывший друг предателя рассказал, что Артем встречался с девушкой, которая им манипулировала и разводила на деньги. Чтобы сохранить отношения, Климов просил у матери средства с кредитной карты, которую ей пришлось оформить.

О переходе Артема Климова на сторону ВСУ стало известно 21 апреля. В течение почти трех месяцев до побега он передавал украинской разведке сведения о своем подразделении. В день перехода на сторону ВСУ был сильный туман. Как отмечал один из его бывших сослуживцев, погода способствовала тому, чтобы 19-летний оператор дронов перешел на сторону противника.

