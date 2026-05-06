Останки миллиардера с батискафа «Титан» вернули вдове в «обувной коробке»

Останки погибшего на батискафе «Титан» вернули вдове в «обувной коробке»

Вдове пакистанского миллиардера Шахзады Давуда вернули его останки и останки сына в небольших контейнерах. Об этом пишет Metro.

Батискаф «Титан» с пятью туристами на борту пропал 18 июня 2023 года во время экспедиции к затонувшему лайнеру «Титаник» в Атлантическом океане. На борту находились гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, а также путешественник Поль-Анри Наржоле. Через несколько дней стало ясно, что батискаф разрушился в результате имплозии — мгновенного схлопывания под огромным давлением на глубине 3,5 тысячи метров.

Кристин Давуд рассказала, что получила останки мужа и сына через девять месяцев после крушения «Титана». «Когда я говорю "останки", я имею в виду кашицу, кроме которой ничего и не осталось. Они были в двух маленьких контейнерах, похожих на обувные коробки», — поделилась воспоминаниями женщина.

Давуд рассказала, что водолазы, поднимавшие остов «Титана», нашли внутри перемешанный биологический материал, который было невозможно идентифицировать. Понадобилась большая работа с образцами ДНК, чтобы отделить небольшие части останков друг от друга, установить, кому они принадлежали и передать родным. Давуд призналась, что возблагодарила Бога, когда узнала, что катастрофа произошла за считаные доли секунды, и ее муж и сын не успели ничего почувствовать.

В январе 2025 года сообщалось, что Кристин Давуд не получит богатств мужа. Выяснилось, что 48-летний бизнесмен не составил завещание, прежде чем отправиться с сыном в путешествие к «Титанику».