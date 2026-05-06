Смолов сделал прогноз на матч между «Баварией» и ПСЖ

Футболист Смолов поставил на ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии»

Бывший футболист сборной России Федор Смолов сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и парижским ПСЖ. Об этом сообщает Sports.

Спортсмен заявил, что верит в победу французского клуба, и ставит на то, что обе команды забьют. «Очевидно, что разница в один мяч в противостоянии практически ничего не значит. По сути, сегодня будет отдельный взятый матч», — посчитал он.

В первом полуфинале, прошедшем на стадионе «Парк-де-Пренс», сильнее оказался ПСЖ. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев поля.

Ответная встреча пройдет 6 мая в Мюнхене. Она начнется в 22:00 по московскому времени.