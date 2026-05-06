Суд счел законным многомиллионный штраф Google в России

Мосгорсуд счел законными штрафы Google на сумму 7,6 миллиона рублей

Мосгорсуд счел законным многомиллионный штраф, наложенный в России на компанию Google за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Суд рассмотрел апелляции Google на решения Таганского суда Москвы, который 3 и 17 декабря признал ее виновной в отказе удалить противоправный контент и обязал суммарно выплатить 7,6 миллиона рублей.

«Коллегия по административным делам Московского городского суда оставила постановления суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — говорится в публикации.

Ранее за отказ ограничить доступ к запрещенной информации Google в России оштрафовали на 15,2 миллиона рублей. Какие именно материалы компания отказалась удалить, не уточнялось.