Умер старейший экс-пилот «Формулы-1»

Старейший экс-пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос умер в 100 лет

Бразилец Эрмано да Силва Рамос, считавшийся старейшим участником чемпионата мира «Формула-1», ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Autosport на своей странице в социальной сети Х.

Спортсмен дебютировал в гонках 19 июня 1955 года на Гран-при Нидерландов за Equipe Gordini и провел семь Гран-при в 1955-1956 годах. Его лучший результат — пятое место на Гран-при Монако в 1956 году с двумя очками в копилке. Последний заезд в «Формуле-1» — Гран-при Италии 1956 года, где он сошел с трассы из-за поломки.

Рамос участвовал в гонке «24 часах Ле-Мана» в 1955 году. Он стал последним выжившим участником соревнований, в результате которых погибли 83 человека.

