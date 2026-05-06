Умер старейший экс-пилот «Формулы-1»

19:51, 6 мая 2026

Старейший экс-пилот «Формулы-1» Эрмано да Силва Рамос умер в 100 лет
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: J. Hardman / Getty Images

Бразилец Эрмано да Силва Рамос, считавшийся старейшим участником чемпионата мира «Формула-1», ушел из жизни в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Autosport на своей странице в социальной сети Х.

Спортсмен дебютировал в гонках 19 июня 1955 года на Гран-при Нидерландов за Equipe Gordini и провел семь Гран-при в 1955-1956 годах. Его лучший результат — пятое место на Гран-при Монако в 1956 году с двумя очками в копилке. Последний заезд в «Формуле-1» — Гран-при Италии 1956 года, где он сошел с трассы из-за поломки.

Рамос участвовал в гонке «24 часах Ле-Мана» в 1955 году. Он стал последним выжившим участником соревнований, в результате которых погибли 83 человека.

4 декабря 2022 года умер французский гонщик, победитель гонок «Формулы-1» в составе Ferrari Патрик Тамбе. Экс-спортсмен скончался в возрасте 73 лет. У него была выявлена болезнь Паркинсона.

