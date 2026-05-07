Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

Аракчи: Ситуация в Ормузе нормализуется при прекращении конфликта и блокады

Судоходство через Ормузский пролив вернется в обычное русло при прекращении конфликта, снятии Соединенными Штатами санкций и морской блокады. Об этом рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет РИА Новости.

Политик написал об этом в письме генсеку ООН Антониу Гутерришу и главе МИД председательствующего в Совбезе ООН Китая Ван И. Аракчи сделал это в связи с представленным США новым проектом резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу.

«Считаю необходимым подчеркнуть, что при условии окончательного прекращения войны, снятия блокады и незаконных санкций против Ирана в Ормузский пролив вернется нормальное морское судоходство», — уточнил иранский дипломат.

Аракчи подчеркнул, что проект резолюции игнорирует нарушение Вашингтоном перемирия. В частности, морскую блокаду США, нападение на иранские суда и их задержание.

Ранее сообщалось, что операция США «Проект Свобода» в Ормузском проливе могла приостановиться из-за проблем в ее реализации. По мнению экспертов, Израилю и воинственно настроенным политикам США хотелось бы «додавить» Иран, однако сам американский лидер «колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется».

До этого глава Белого дома Дональд Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.