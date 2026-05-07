Португальский форвард Роналду отпраздновал день рождения в армянском ресторане

Португальский форвард Криштиану Роналду отпраздновал день рождения в армянском ресторане «Лаваш», который находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает «МЯЧ Production».

41-летний футболист, чей день рождения приходится на 5 февраля, не стал снимать ресторан целиком. Рядом с ним сидели обычные посетители.

Роналду отмечал праздник вместе со своей невестой Джорджиной и одноклубниками из «Аль-Насра». Он заказал хобоб, несколько армянских закусок и салатов, а также торт со свечами. Официант, обслуживавший португальца, отметил, что он оставил солидные чаевые.

Ранее букмекеры оценили шансы Роналду выиграть два новых для себя трофея — Азатскую Лигу чемпионов-2 и чемпионат Саудовской Аравии. Коэффициент на победу «Аль-Насра» в обоих турнирах составляет 1,39.