Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:48, 7 мая 2026Мир

Россия прокомментировала решение Китая блокировать американские санкции

Захарова заявила, что решение Китая блокировать часть санкций США обосновано
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Решение китайских властей блокировать часть американских санкций совершенно обосновано, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций», — сказала на брифинге дипломат.

Ранее власти Китая запретили соблюдать и признавать американские санкции против пяти китайских нефтехимических компаний, уличенных в торговле нефтью с Ираном.

В апреле постпред США при ООН Майк Уолтц предупредил, что американцы могут начать досматривать суда с нефтью из Ирана, идущие в Китай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Раскрыты результаты экспертизы пытавшихся атаковать Россию через Латвию дронов ВСУ

    Главный инженер российского предприятия оказался на допросе после смерти восьми человек

    Песков высказался о компенсациях бизнесу из-за отключений интернета

    Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

    Российский футболист рассказал об удивительной особенности Австрии

    Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с возвратом денег

    «Волки» и «единороги» вышли на российский рынок труда

    Россия прокомментировала решение Китая блокировать американские санкции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok