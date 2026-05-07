Россия прокомментировала решение Китая блокировать американские санкции

Захарова заявила, что решение Китая блокировать часть санкций США обосновано

Решение китайских властей блокировать часть американских санкций совершенно обосновано, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций», — сказала на брифинге дипломат.

Ранее власти Китая запретили соблюдать и признавать американские санкции против пяти китайских нефтехимических компаний, уличенных в торговле нефтью с Ираном.

В апреле постпред США при ООН Майк Уолтц предупредил, что американцы могут начать досматривать суда с нефтью из Ирана, идущие в Китай.