Россия прокомментировала решение Китая блокировать американские санкции

Решение китайских властей блокировать часть американских санкций совершенно обосновано, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».
«Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций», — сказала на брифинге дипломат.
Ранее власти Китая запретили соблюдать и признавать американские санкции против пяти китайских нефтехимических компаний, уличенных в торговле нефтью с Ираном.
В апреле постпред США при ООН Майк Уолтц предупредил, что американцы могут начать досматривать суда с нефтью из Ирана, идущие в Китай.