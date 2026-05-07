Новости спорта
13:06, 7 мая 2026Спорт

Тарасова одной фразой ответила на вопросы о здоровье

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопросы о здоровье. Ее слова приводит РИА Новости.

«Ничего, жива — и слава богу», — заявила Тарасова.

О выписке Тарасовой из больницы стало известно 20 апреля. Тренера госпитализировали из-за осложнений после простуды. Она находилась в реанимации.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

