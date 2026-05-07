Россия
12:44, 7 мая 2026

В России ответили на угрозы властей Литвы из-за празднования Дня Победы

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Пособники фашизма в Литве воспитали следующее поколение его сторонников, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал новость о том, что власти Литвы угрожают правовыми последствиями и проблемами с законом гражданам, которые празднуют День Победы.

Сотрудники литовских спецслужб предупреждают о недопустимости посещения советских памятников в этот праздник.

«Мне очень жаль констатировать, но по сути это означает, что пособники фашизма воспитали следующее поколение сторонников, иначе трудно сказать, зачем это делается. Это пособники национал-социализма и фашизма. Запреты на празднование благородных дат, таких как День Победы, внедряют в головы людей», — сказал Карасин.

Ранее в Латвии потушили единственный остававшийся в странах Прибалтики Вечный огонь. Власти объяснили отключение Вечного огня на посвященном советским воинам мемориале техническими проблемами. Однако, по мнению эстонского активиста Максима Реввы, это также может быть связано с политическими мотивами.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что День Победы — главный государственный праздник страны. Он напомнил, что Вечный огонь — это священный символ бессмертия героев Великой Отечественной войны. Политик отметил, что зажжение Вечного огня — дань благодарности защитникам родины и воинам, сражавшимся против фашизма.

