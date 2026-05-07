Зеленский высказался о массированной ночной атаке ВС России

Зеленский: ВС России провели массированную ночную атаку дронами и ракетами
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска в ночь на 7 мая провели массированную ночную атаку на Украину с использованием дронов и ракет. Об этом высказался в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Только с начала дня и до утра было около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов», — говорится в публикации.

Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России также нанесли удары по энергетической инфраструктуре и объектам железной дороги, которыми пользуются украинские войска.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев определится со своими действиями на День Победы 8 мая. Он также подчеркивал, что Украина намерена действовать зеркально в отношении России.

В понедельник, 4 мая, Минобороны России объявило перемирие на время празднования Дня Победы. В ответ на это украинский лидер заявил, что Киев введет режим тишины гораздо раньше, с полуночи 6 мая. При этом с Москвой эта инициатива согласована не была.

