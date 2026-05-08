Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:39, 8 мая 2026Наука и техника

Дешевые компьютеры Apple исчезнут

The Verge: Apple похоронит дешевые компьютеры с 256 гигабайтами памяти
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Компания Apple может прекратить выпуск дешевых компьютеров. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на аналитика Тима Калпана.

Недавно корпорация убрала из продажи настольный компьютер Mac mini с накопителем 256 гигабайт, оцененный в 599 долларов (45 тысяч рублей). Минимальная стоимость устройства поднялась до 799 долларов (60 тысяч рублей). По мнению авторов The Verge, скорее всего, Apple прекратит продажи и другого дешевого компьютера MacBook Neo.

Авторы сослались на аналитика Тима Калпана, который рассказал, что компания собрались закупить новые процессоры для Neo, который стоит минимум 599 долларов (45 тысяч рублей) — это самый дешевый компьютер американского бренда. Журналисты полагают, что ради экономии и из-за кризиса памяти Apple похоронит стартовую версию устройства с 256 гигабайт памяти и будет продавать только версию с 512 гигабайтами.

В материале говорится, что доступный Neo уже стал дефицитным. Если заказать компьютер на сайте Apple в США, то компания доставит его только через две-три недели. Если IT-гигант решит убрать базовую версию MacBook Neo, то в ассортименте Apple останутся только модели с 512 гигабайтами памяти или более вместительным накопителем.

Ранее аналитик Тим Калпан рассказал, что у Apple закончились бракованные процессоры, которые использовались в MacBook Neo. Фирма устанавливала в ноутбуки чипы, которые не подходили для iPhone.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Экипировка для водных видов спорта стала модным трендом

    Врач раскрыла секреты здорового долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok