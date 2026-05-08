Решение суда по запрету «ЯПлакалъ» отменили

Мосгорсуд отменил решение о запрете информации на сайте «ЯПлакалъ»

Мосгорсуд отменил решение Чертановского районного суда Москвы о запрете информации на сайте «ЯПлакалъ», сообщает РИА Новости.

Мосгорсуд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований о запрете к распространению информации на известном юмористическом сайте.

Ранее 8 мая стало известно, что прокуратура Москвы оспорила решение о запрете «ЯПлакалъ». Кроме того, материалы дела по запрету информации на «ЯПлакалъ» изучил Верховный суд России. Источник, близкий к судебной системе, заявил, что не обнаружил экспертиз, на основании которых были запрещены публикации.

Накануне Чертановский суд после запроса районной прокуратуры принял решение об ограничении доступа к порталу. Вопросы у сотрудников ведомства вызвали «нарушения законодательства в сфере межнациональных отношений».

«ЯПлакалъ» — один из старейших развлекательных порталов Рунета. Основанный в 2004 году сайт вошел в число культовых порталов того периода наряду с Udaff.com, Bash.org и «Лепрозорием». Основой проекта стал форум, на котором пользователи обсуждали практически все темы — от сугубо бытовых до политических, правда, превалировали все равно публикации юмористической направленности. На ранних этапах существования сайта посетители площадки внесли серьезный вклад в формирование и поддержание ключевых трендов интернет-культуры нулевых: жаргона падонкафф, фотожаб (изображений, обработанных с помощью программы Photoshop), демотиваторов, а в дальнейшем — мемов в том виде, в котором они распространены сегодня.