Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:40, 8 мая 2026Спорт

«Родина» впервые в истории вышла в РПЛ

«Родина» обыграла «Челябинск» и впервые в истории вышла в РПЛ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Григорий Соколов / РИА Новости

«Родина» обыграла «Челябинск» со счетом 2:0 и впервые в истории вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По истечении 33-х туров Лиги PARI футболисты «Родины» набрали 65 очков. За один матч до конца сезона они идут на втором матче в таблице и опережают следующий за ними Урал на семь баллов. Таким образом, клуб, основанный в 2015 году, впервые в истории гарантировал себе выход в РПЛ.

Помимо «Родины», в РПЛ вышел «Факел». Команда Олега Василенко 8 мая сыграла у себя дома вничью со счетом 0:0 со «СКА-Хабаровск». Это позволило ей, как и «Родине», набрать 65 очков и заработать повышение в классе.

Ранее стал известен состав участников Суперфинала Кубка России по футболу. В решающем матче турнира сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдет 24 мая в «Лужниках».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Песков высказался об обеспечении безопасности празднования Дня Победы

    Оценены шансы «Краснодара» на золотой дубль по итогам сезона

    Евродепутат заявил об отстранении США от Киева

    В Госдуме прокомментировали перемирие на 9-11 мая

    Песков прокомментировал «разрешение» Зеленского на проведение парада в Москве

    Назван способ утихомирить соседа с шумной стиральной машиной

    «Родина» впервые в истории вышла в РПЛ

    В кабмине ФРГ уклонились от ответа на вопрос об освободителях Европы от нацизма

    Нагрузку от ипотеки и потребительского кредита сравнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok