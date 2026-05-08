«Родина» впервые в истории вышла в РПЛ

«Родина» обыграла «Челябинск» и впервые в истории вышла в РПЛ

«Родина» обыграла «Челябинск» со счетом 2:0 и впервые в истории вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По истечении 33-х туров Лиги PARI футболисты «Родины» набрали 65 очков. За один матч до конца сезона они идут на втором матче в таблице и опережают следующий за ними Урал на семь баллов. Таким образом, клуб, основанный в 2015 году, впервые в истории гарантировал себе выход в РПЛ.

Помимо «Родины», в РПЛ вышел «Факел». Команда Олега Василенко 8 мая сыграла у себя дома вничью со счетом 0:0 со «СКА-Хабаровск». Это позволило ей, как и «Родине», набрать 65 очков и заработать повышение в классе.

Ранее стал известен состав участников Суперфинала Кубка России по футболу. В решающем матче турнира сыграют «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдет 24 мая в «Лужниках».