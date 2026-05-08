Сальдо высказался о провокациях со стороны Киева в День Победы

00:31, 8 мая 2026

Сальдо: Херсонская область готова к любым провокациям со стороны Киева 9 Мая
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Херсонская область готова к любым провокациям со стороны Киева во время празднования Дня Победы. Об этом в разговоре с ТАСС заявил губернатор Владимир Сальдо.

«Я думаю, что они [провокации] будут, потому что верить киевскому режиму нельзя. Он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «Ленты.ру») говорит одно, а делает другое», — отметил Сальдо.

Глава региона попросил всех жителей соблюдать осторожность и бдительность при посещении мемориалов участникам Великой Отечественной войны и акций памяти.

«Ну а наши вооруженные силы и средства противовоздушной обороны ежедневно на вахте и, естественно, в праздничные дни будут еще более усиленно службу нести», — заключил Сальдо.

В дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне президент России Владимир Путин с 8 мая в 00:00 по московскому времени до 10 мая объявил перемирие.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в случае попыток киевского режима сорвать празднование Дня Победы в Москве, армия России нанесет ответный удар по центру Киева.

