НАТО столкнулась с «неназванной страной на восточной границе»

Independent: Учения НАТО смоделировали столкновение с некой страной на востоке

Союзники по НАТО провели учения, моделирующие столкновение с некой страной на восточной границе блока. Об этом пишет газета The Independent.

«Сценарий военных учений, согласно которому шведский остров Готланд теоретически может столкнуться с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия из-за диверсий — проверял, что могут предпринять члены НАТО до того, как будет применена статья 5 положения НАТО о коллективной обороне», — говорится в материале.

Как отметил в беседе с изданием шведский контр-адмирал Йонас Викстрем, ответственный за организацию учений, разыгранный союзниками сценарий маневров «теоретически может произойти завтра».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб предупредил, что России не стоит испытывать готовность стран НАТО дать отпор в случае нападения.

4 мая в Литве начались полевые тактические учения. В маневрах участвуют военнослужащие из Германии, Польши и Великобритании.

В феврале страны НАТО также проводили учения в Литве, имитировавшие вторжение России в страну.