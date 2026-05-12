17:46, 12 мая 2026Спорт

Назван размер призовых для российских победителей и призеров Олимпиады-2026

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале назвал размер призовых для российских победителей и призеров Игр 2026 года в Италии.

Дегтярев рассказал, что победители Олимпиады и Паралимпиады получат по пять миллионов рублей, серебряные призеры — по 3 миллиона рублей, бронзовые призеры — по 2 миллиона рублей. Он отметил, что выплаты начисляются за каждую награду. Призовые также получат тренеры спортсменов.

На Олимпиаде в Италии россияне завоевали одну серебряную медаль. Никита Филиппов пришел вторым к финишу в соревнованиях по ски-альпинизму.

На Паралимпийских играх-2026 российская сборная, в которую вошли шесть атлетов, завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Команда стала третьей в общем зачете.

