Оценены шансы Радулова стать самым ценным игроком Кубка Гагарина

Радулова назвали фаворитом на звание самого ценного игрока Кубка Гагарина

Букмекеры оценили шансы нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова стать самым ценным игроком (MVP) Кубка Гагарина сезона-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики назвали Радулова фаворитом на звание MVP сезона. На победу хоккеиста в голосовании предлагают коэффициент около 3,50.

На втором месте по котировкам идет голкипер «Локомотива» Даниил Исаев с коэффициентом 4,00. Замыкает тройку лидеров вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, коэффициент на его победу составляет около 5,00.

«Локомотив» ведет у «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1-0. Вторая игра серии до четырех побед пройдет 13 мая.