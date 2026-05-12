Новости спорта
19:42, 12 мая 2026Спорт

Оценены шансы Радулова стать самым ценным игроком Кубка Гагарина

Анастасия Борисова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова стать самым ценным игроком (MVP) Кубка Гагарина сезона-2025/2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики назвали Радулова фаворитом на звание MVP сезона. На победу хоккеиста в голосовании предлагают коэффициент около 3,50.

На втором месте по котировкам идет голкипер «Локомотива» Даниил Исаев с коэффициентом 4,00. Замыкает тройку лидеров вратарь казанского «Ак Барса» Тимур Билялов, коэффициент на его победу составляет около 5,00.

«Локомотив» ведет у «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1-0. Вторая игра серии до четырех побед пройдет 13 мая.

