14:58, 12 мая 2026Спорт

Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка захотела выступать за Францию

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Фигуристка Софья Муравьева, попросившая отчислить ее из состава сборной России, хочет выступать за Францию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что Муравьева в прошлом году участвовала в международных сборах с французским хореографом Бенуа Ришо, который поставил ей одну из программ. Спортсменка готова сменить гражданство из-за желания выступать на международной арене.

О просьбе Муравьевой отчислить ее из сборной России стало известно ранее 12 мая. Уточнялось, что спортсменка могла направить официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

