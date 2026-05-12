16:00, 12 мая 2026

Стало известно о психическом состоянии жестоко избитой российской инста-модели

Starhit: После операции на череп модель Тартанова стала вести себя странно
Карина Черных
Карина Черных

Фото: @model_moskva__m

Руководитель проекта помощи Юлия Будникова раскрыла психическое состояние российской инста-модели (Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Анжелики Тартановой после жестокого избиения в Москве. Ее комментарий приводит Starhit.

Будникова, организация которой поддерживала семью избитой манекенщицы, рассказала, что после установки пластины в череп она начала вести себя странно. Так, стало известно, что она самостоятельно выписалась из больницы и поехала к подруге. Через два дня она позвонила сестре пострадавшей Анастасии и попросила забрать ее в больницу, поскольку та не контролировала свои действия.

Будникова отметила, что до операции поведение Тартановой вызывало у окружающих много вопросов. Например, она могла поставить варить яйца, не налив воду в кастрюлю. При этом сама пострадавшая считает себя полностью здоровой и отказывается проходить реабилитацию. «Я изначально говорила Анастасии: Анжелике нужно психиатрическое или хотя бы полноценное медицинское заключение, чтобы было понятно, что с ней. Насколько она понимает свое состояние, какие у нее когнитивные нарушения, никто толком не выяснял», — заявила собеседница издания.

В декабре прошлого года сообщалось, что Тартанова бесследно исчезла после общения с бойфрендом. Ее сестры утверждали, что она перестала выходить на связь две недели назад. Позже модель нашли в реанимации с ушибом мозга, кровоизлиянием и гематомами. Тартанова обвинила в побоях бизнесмена Дмитрия Кузьмина. По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

