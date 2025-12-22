Жестоко избитая в Москве инста-модель лишилась части черепа. Что она рассказала о нападении после выхода из комы?

Опубликованы фото избитой бойфрендом модели Тартановой после трепанации черепа

Российская модель Анжелика Тартанова впервые поговорила с журналистами после жестокого избиения, в котором она обвинила бойфренда Дмитрия Кузьмина. В анонсе передачи «Пусть говорят» появились кадры из больницы, на которых видно, что вышедшая из комы девушка лишилась части черепной коробки после трепанации. В коротком разговоре она заявила, что не помнит деталей нападения. Что на самом деле произошло с 33-летней манекенщицей — разбиралась «Лента.ру».

О пропаже Тартановой стало известно 9 декабря

О пропаже инста-модели (Instagram, запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) впервые стало известно 9 декабря. Тогда сестры Тартановой сообщили, что она исчезла после общения с бойфрендом. По их словам, на связь с ними родственница перестала выходить две недели назад.

В то же время один из знакомых манекенщицы отмечал, что в ее квартире в Москве остались телефоны и документы. Как говорят соседи, в последний раз девушку видели в компании ухажера, который был намного старше нее. При этом родственники Тартановой, которые не были знакомы с ее новым партнером, высказывали опасения, что он мог причинить ей вред.

Кадр: шоу «Пусть говорят»

Вскоре девушку нашли в реанимации столичной Городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова. Пострадавшая две недели находилась в нейрохирургическом отделении с многочисленными травмами.

Тартанова успела рассказать медикам, что ее избил возлюбленный. По ее словам, он наносил ей удары с такой силой, что она не могла встать с постели и разговаривать. Она уточнила, что, помимо него, в квартире находилась еще одна девушка, личность которой не раскрывается

После избиения Тартанова сама вызвала скорую. 23 ноября в больнице ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому и отек головного мозга. Известно, что медики сделали ей трепанацию, после которой она лишилась части черепа. Некоторые СМИ также сообщают, что после короткого разговора с врачами она впала в кому.

При этом неизвестный неделю отвечал с телефона Тартановой, которая на тот момент уже находилась в реанимации и не имела доступа к смартфону. Последние сообщения с гаджета пострадавшей были отправлены 30 ноября. Родственники отмечали, что в упомянутый период ее общение стало более холодным.

Так, на вопрос сына о том, как у нее дела, он получал короткий ответ со словами «нормально, спала». В то же время сын подчеркнул, что вместо привычного «сынок» к нему стали обращаться формально.

Переписка неизвестного с сыном Анжелики Тартановой в момент, когда модель находилась в реанимации Кадр: шоу «Пусть говорят»

В переписке от имени Тартановой отвечали, что она не может позвонить из-за отсутствующей связи в Москве. Вместе с тем сообщения с ее телефона всегда приходили в восемь часов вечера или ночью.

Тартанова обвинила в избиении бойфренда Кузьмина

Перед комой пострадавшая успела назвать имя обидчика — им оказался 41-летний Кузьмин, который после избиения девушки подался в бега. По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

После задержания суд отправил мужчину под домашний арест. Меру пресечения избрали на срок один месяц и 24 дня. По версии следствия, вечером фигурант был в квартире с Тартановой. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил модель по голове, в результате чего она получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Дмитрий Кузьмин во время оглашения меры пресечения в Никулинском районом суде Москвы 17 декабря Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Известно, что партнер Тартановой является владельцем строительной компании, которая специализируется на проектировании и возведении автомобильных дорог. Фирма была открыта в 2022 году и за все это время у нее не было убытков, а доход за прошлый год составил около восьми миллионов рублей.

Кроме того, выяснилось, что Кузьмин восемь лет назад развелся с женой. Детей у пары не было. Бывшая супруга мужчины рассказала, что он никогда не поднимал на нее руку и не проявлял агрессии по отношению к ней.

При этом сестра пострадавшей Анастасия Белоглазова рассказала, что сама Тартанова до избиения жаловалась на поведение Кузьмина. Она признавалась, что мужчина запрещал ей встречаться с подругами, контролировал ее действия и применял физическую силу. «Было видно, что она что-то скрывает. Она хотела сбежать и собирала чемоданы», — заявили родственники.

После комы Тартанова забыла сына и родителей

За 18 дней медикам удалось стабилизировать состояние женщины, но на фоне двух перенесенных трепанаций черепа она потеряла память, в том числе забыла о 16-летнем сыне и родителях. Послеоперационный период также осложнился галлюцинациями и судорогами — Тартанова срывала датчики и не реагировала на вопросы.

В программе «Пусть говорят» показали кадры короткого разговора с манекенщицей, лишившейся части черепной коробки. По словам пострадавшей, она не помнит, что с ней произошло. «Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню», — заявила она.

Анжелика Тартанова Фото: @model_moskva__m

В настоящий момент пострадавшую готовят к переводу в реабилитационный центр. По словам медиков, память к ней вернется, но сроки неизвестны.

Родственники модели не понимают, как мужчина мог так избить девушку. «Каким надо быть животным, чтобы так искалечить человека? Я не знаю, это ужас. Такое никому не пожелаешь», — высказалась сестра модели.