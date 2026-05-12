17:11, 12 мая 2026

В российском регионе чиновники стали называть аборт «негативным выбором при беременности»

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минздрав Калужской области стал использовать вместо слова «аборт» конструкцию «негативный выбор при беременности». В ведомстве объяснили, что новый термин лучше раскрывает суть процедуры прерывания беременности, его заявление приводит «Подъем».

«В ситуации, когда женщина склоняется к негативному выбору, который несет в себе такие последствия для здоровья женщины, в том числе психологические, слово "аборт" не раскрывает этого полностью», — отметили в Минздраве.

На новый оборот обратили внимание после заседания правительства Калужской области. В ходе него министр здравоохранения Анна Чернова отчиталась, что в 2025 году в регионе зафиксировали примерно 700 «негативных выборов при беременности». В Минздраве объяснили, что такую формулировку используют специалисты профильных медцентров.

В России борьба с абортами ведется как на федеральном, так и на региональном уровне. В октябре 2025 года общественники предложили ввести штраф в размере до 800 тысяч рублей за склонение женщин к прерыванию беременности. Согласно их инициативе, самое серьезное наказание будут получать работодатели, которые оказывают давление на женщину, и люди, склоняющие к аборту несовершеннолетних в интернете. Кроме того, Минздрав России ужесточил требования к клиникам, в которых проводятся аборты, — искусственное прерывание беременности теперь могут сделать только в тех учреждениях, где есть операционная.

Региональные власти также ужесточают законодательство: в декабре 2025 года почти в трети российских субъектах страны ввели запрет на склонение к абортам. По данным на конец апреля 2026 года, в 16 регионах России частные клиники полностью отказались от проведения процедуры.

