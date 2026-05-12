Забег по музеям с экскурсиями проведут в российском городе

В Уфе проведут забег с экскурсиями по местным памятникам истории

В российском городе проведут забег по музеям с экскурсиями и познакомят местных жителей с культурным наследием. Информацию приводит Telegram-канал UTV.

По данным издания, мероприятие 16 мая проведет уфимский музей ZAMAN. Участникам предложат объединить спорт и культуру, посетив во время забега местные памятники истории.

Так, в программе заявлены Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова, Музей современного искусства ZAMAN, а также арт-галерея «Мирас».

Старт и финиш забега будут у кофейни на улице Карла Маркса. При этом на каждой из остановок пройдет экскурсия длиной в 20-25 минут. В конце соревнования участники смогут позаниматься растяжкой с фитнес-тренерами.

