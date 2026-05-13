Названы возможные переговорщики с Россией от Европы

Политолог Райнхардт: Орбан и Лев XIV могут стать посредниками между ЕС и Россией

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Папа Римский Лев XIV могли бы гипотетически стать посредниками в переговорах между Европейским союзом (ЕС) и Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такое предположение в разговоре с «Лентой.ру» озвучил доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Роман Райнхардт.

«Есть множество [вариантов переговорщиков с Россией], начиная, скажем, с Орбана, который остался в некотором смысле не у дел после того, как потерпел поражение на последних парламентских выборах», — подчеркнул политолог.

Райнхардт прокомментировал сообщения о возможном назначении действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и бывшего канцлера республики Герхарда Шредера в качестве переговорщиков с Россией от ЕС и назвал другие возможные кандидатуры:

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мнению эксперта, политик мог бы использовать свою прежнюю риторику и созидательный настрой по вопросу урегулирования конфликта на Украине при условии одобрения его кандидатуры со стороны правящих кругов ЕС; Бывший премьер-министр Италии и председатель Еврокомиссии Романо Проди. Роман Райнхардт отметил безупречную репутацию политика, а также его прагматичный и конструктивный подход к отношениям с Москвой; Папа Римский Лев XIV. Как подчеркнул эксперт, подобный шаг стал бы логичным продолжением политики предыдущего Папы Франциска и соответствовал бы ценностям Ватикана.

Эксперт также отметил, что в настоящий момент сложно говорить о возможных формате и месте проведения переговоров между ЕС и Россией из-за неопределенности с составом участников. Однако эксперт предположил, что в случае проведения такой встречи может быть выбран формат, аналогичный участию спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и американского предпринимателя, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в урегулировании конфликта на Украине.

9 мая президент России Владимир Путин назвал Герхарда Шредера в качестве предпочтительного переговорщика между Москвой и Европой. Российский лидер подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости для ЕС возобновить диалог с Россией. По словам финского лидера, если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам Евросоюза, то европейским политикам придется проявить самостоятельность и наладить прямые контакты с Москвой.