Попросившая отчислить ее из сборной России фигуристка начала выбор между двумя странами

Фигуристка Муравьева откажется от России и будет выступать за Францию или США

Фигуристка Софья Муравьева, попросившая отчислить ее из состава сборной России, начала выбор между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, 19-летняя спортсменка контактировала с представителями американской федерации, но этот вариант сейчас не является легким в реализации. Также Муравьева рассматривает получение спортивного гражданства Франции.

О просьбе Муравьевой отчислить ее из сборной России стало известно 12 мая. Уточнялось, что спортсменка могла направить официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.