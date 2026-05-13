ПСЖ заинтересовался еще одним российским футболистом

ПСЖ заинтересовался полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком

Руководство парижского ПСЖ заинтересовалось российским полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, парижане готовы отпустить Ли Кан Ина, если «Атлетико» сделает предложение, — клубу нужен Хулиан Альварес. На замену корейцу рассматривают Магна Аклиуша из «Монако и Матвея Кисляка. Отмечается, что советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш запросил отчеты по хавбеку.

С 2024 года за ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка.

Кисляк выступает за ЦСКА с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.