Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:51, 13 мая 2026Спорт

ПСЖ заинтересовался еще одним российским футболистом

ПСЖ заинтересовался полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Руководство парижского ПСЖ заинтересовалось российским полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, парижане готовы отпустить Ли Кан Ина, если «Атлетико» сделает предложение, — клубу нужен Хулиан Альварес. На замену корейцу рассматривают Магна Аклиуша из «Монако и Матвея Кисляка. Отмечается, что советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш запросил отчеты по хавбеку.

С 2024 года за ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов. За это время он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал победителем Межконтинентального кубка.

Кисляк выступает за ЦСКА с 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok