07:50, 13 мая 2026Спорт

Россиянкам назвали лучшие тренировки для подготовки к лету

Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Ольга Куртова-Дерендеева назвала лучшие тренировки для подготовки к лету. Ее слова приводит NEWS.ru.

Эксперт заявила, что самые популярными среди россиянок оказались табата и интервальные кардио‑занятия. Они помогают «поджечь» жир и ускорить обмен веществ, не забирая слишком много времени за тренировку. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела и снять стресс после рабочего года.

Куртова-Дерендеева заявила, что для тех, кто хочет подтянуть мышцы, активно набирают популярность силовые тренировки и кроссфит: приседания, выпады, жимы, отжимания и берпи позволяют сформировать более рельефный, но при этом спортивный силуэт. Плавание и пешие прогулки с беговой дистанцией особенно популярны весной и в начале лета, когда женщины переходят на уличные тренировки.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала мешающие похудеть правила ЗОЖ. Эксперт заявила, что кардионагрузки — не единственный способ похудеть: они сжигают калории, но дефицит энергии создается прежде всего корректировкой питания, силовыми тренировками и повседневной активностью.

