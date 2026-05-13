Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения его главы

Магомед Рамазанов назначен премьер-министром Дагестана

Магомед Рамазанов стал премьер-министром Дагестана. О новом назначении в кавказском регионе России после увольнения его главы Сергея Меликова стало известно из указа врио главы республики Федора Щукина, передает РИА Новости.

«Магомед Рамазанов назначен председателем правительства Дагестана», — говорится в документе.

До назначения на этот пост Рамазанов был заместителем полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Затем он стал исполняющим обязанности главы правительства Дагестана, и теперь полноценно вступил в должность.

Его кандидатуру единогласно утвердили депутаты Народного собрания республики. По данным агентства, новый состав правительства Дагестана будет представлен в течение недели.

Президент России Владимир Путин досрочно освободил Сергея Меликова от должности главы Дагестана в конце апреля. В ходе встречи с представителями республики глава государства подчеркнул, что чиновник много сделал для региона, но объяснил его отставку переходом на новое место работы. Сам Меликов позже попросил пока не направлять его на новый участок работы.

Меликов возглавлял Дагестан с 2021 года. За это время регион неоднократно оказывался в центре внимания из-за резонансных событий, включая масштабное наводнение, которое произошло в начале апреля.