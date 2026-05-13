08:55, 13 мая 2026

Стало известно о переброске Нацгвардии Украины к Запорожью

ТАСС: ВСУ перебросили под Запорожье подразделения ГУР и Нацгвардии Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Iryna Rybakova / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили под Запорожье подразделения Главного управления разведки (ГУР) МО Украины и нацгвардии. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Уточняется, что вражеские силы перебросили три подразделения ГУР. Кроме того, туда же направлены два сводных подразделения нацгвардии, добавил собеседник.

Речь идет о пехоте и операторах беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что российские дроны вынудили ВСУ сменить тактику под Харьковом. Это касается как использования артиллерии, так и в целом передвижений солдат.

Между тем, накануне сообщалось, что родственники бойцов ВСУ просят командование отступить из Запселья. Причиной для отступления называют превосходство российских войск в живой силе и дронах.

