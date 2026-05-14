Чемпионы мира посетят Суперфинал Кубка России по футболу

Суперфинал Кубка России по футболу посетят Андреа Пирло и Марко Матерацци

Суперфинал Кубка России по футболу посетят чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Отмечается, что экс-футболисты примут участие в матче легенд. Также участниками праздника станут вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

Суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая в Москве. Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что организаторы приостановили продажу билетов на матч. Эта мера была вызвана слишком большим спросом.