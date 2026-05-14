Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
20:32, 14 мая 2026Спорт

Чемпионы мира посетят Суперфинал Кубка России по футболу

Суперфинал Кубка России по футболу посетят Андреа Пирло и Марко Матерацци
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Андреа Пирло

Андреа Пирло. Фото: Alberto Lingria / Reuters

Суперфинал Кубка России по футболу посетят чемпионы мира 2006 года в составе сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци. Об этом сообщается в Telegram-канале турнира.

Отмечается, что экс-футболисты примут участие в матче легенд. Также участниками праздника станут вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

Суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая в Москве. Игра состоится на стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что организаторы приостановили продажу билетов на матч. Эта мера была вызвана слишком большим спросом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

    Стало известно о намеренном разрушении ВСУ гражданской инфраструктуры

    Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

    Меркель высказалась о выходе США из НАТО

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Момент въезда иномарки в остановку в Москве попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok