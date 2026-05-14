Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал показ в России матчей чемпионата мира по хоккею 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.
Фетисов назвал трансляции предательством интересов страны. «Там смотреть нечего, и я никому не советую», — посчитал он.
Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что страна подготовила иск по возвращению сборной по хоккею. Дегтярев рассказал, что иск будет подан в Спортивный арбитражный суд.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Чемпионат мира без участия россиян пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая 2026 года.