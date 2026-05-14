Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:48, 14 мая 2026Спорт

Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею

Депутат Фетисов назвал предательством показ чемпионата мира по хоккею в России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал показ в России матчей чемпионата мира по хоккею 2026 года. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов назвал трансляции предательством интересов страны. «Там смотреть нечего, и я никому не советую», — посчитал он.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев заявил, что страна подготовила иск по возвращению сборной по хоккею. Дегтярев рассказал, что иск будет подан в Спортивный арбитражный суд.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Чемпионат мира без участия россиян пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы сами решаем, кто будет говорить от нашего имени». Мерц резко ответил на предложение Путина по диалогу России и Европы

    Истребители страны ЕС два дня перехватывали самолеты НАТО

    Важный экономический показатель резко вырос в России

    Названы самые экономные направления для майского отдыха в России

    Турист едва не убил тюленя и оправдался словами «я достаточно богат, чтобы оплатить штраф»

    Москвич оказался под следствием за посадки на тещиной даче

    Россиянам назвали обязательные для проверки узлы мотора перед летом

    Отец лишившейся пальца в детсаду Дагестана девочки рассказал о ее состоянии

    Трампа заставили есть овощи в Китае

    Жители европейской страны резко обеднели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok